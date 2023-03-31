В Кремле назвали опасным обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину

Песков оценил заявление венгерского премьера

Обсуждение возможности размещения миротворцев Евросоюза на Украине - это потенциально очень опасная тема.

Об этом в пятницу, 31 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это потенциально очень опасная тема, подчеркнул он.

"Если речь идет о серьезных переговорах, то это потенциально опасное обсуждение. Подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон", - заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину.

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