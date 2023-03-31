Песков ответил на предложение Лукашенко о перемирии с Украиной

Россия продолжает спецоперацию

В контексте Украины ничего не меняется, специальная военная операция продолжается. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В своем обращении к белорусскому парламенту Александр Лукашенко выступил за прекращение боевых действий на Украине, объявление там перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

Песков напомнил, что на следующей неделе должен пройти Высший Государственный совет Союзного государства России и Белоруссии — "это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать".

При этом чиновник усомнился в уместности сравнения плана мирного урегулирования кризиса на Украине, предложенного ранее Китаем, и инициатив президента Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

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