В Кремле рассказали о планах на председательство России в Совбезе ООН

Россия станет председателем СБ ООН в апреле

Председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Занять председательствующий пост России предстоит в апреле в соответствии с принципом ротации, по которому члены Совбеза председательствуют по одному месяцу поочередно.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также подчеркнул, что наша страна будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены, при этом "оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций в целом", сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе звучали призывы исключить нашу страну из международных организаций, в том числе из ООН и из Совбеза ООН.

В Великобритании при этом признавали, что исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"