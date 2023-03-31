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В Кремле рассказали о планах на председательство России в Совбезе ООН

14:00
  • пятница
  • 31 марта 2023

Россия станет председателем СБ ООН в апреле

Председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заседание Совбеза ООН по тактическому оружию пройдет 31 марта

Занять председательствующий пост России предстоит в апреле в соответствии с принципом ротации, по которому члены Совбеза председательствуют по одному месяцу поочередно.

Представитель Кремля напомнил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также подчеркнул, что наша страна будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены, при этом "оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций в целом", сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине на Западе звучали призывы исключить нашу страну из международных организаций, в том числе из ООН и из Совбеза ООН.

В Великобритании при этом признавали, что исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето.

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