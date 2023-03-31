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Китай открылся для туристических групп

13:50
  • пятница
  • 31 марта 2023

С сегодняшнего дня

Власти Китая с 31 марта разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы.

Об этом в пятницу, 31 марта, заявили в министерстве культуры и туризма КНР.

Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница"", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее власти Китая возобновили выдачу всех типов виз.

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