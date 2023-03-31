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Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики

14:30
  • пятница
  • 31 марта 2023

США названы главным инициатором антироссийской линии

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России.

Она послужит основой для дальнейшей работы в международных делах, отметил глава государства. Изменения в международной и потребовали серьезно скорректировать Концепцию и другие документы, передает ТАСС.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования", - заметил Путин.

В обновленной Концепции США названы главным инициатором и проводником антироссийской линии. Кроме того, в ней учтены изменения после начала СВО, а также сделан акцент на полицентричности и суверенном равенстве государств, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

Полный текст обновленной Концепции внешней политики России опубликован на официальном портале правовой информации. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит новую Концепцию внешней политики России на совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу, 31 марта. После совещания с членами Совбеза у главы государства будет еще ряд закрытых встреч.

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