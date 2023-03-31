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Лукашенко опроверг заявления о том, что он "лег под Путина"

14:41
  • пятница
  • 31 марта 2023

Россия и Белоруссия являются партнерами и союзниками

Взаимодействие России и Белоруссии носит всеобъемлющий многоплановый характер. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко.
Путин напомнил про особые отношения России и Белоруссии

Президент Белоруссии выступает с посланием к белорусскому народу и национальному парламенту.

Лукашенко рассказал о поступающих сигналах о том, что "вот ты там лег под Путина". Однако, как подчеркнул белорусский политик "да никто ни под кого не ложился".

Москва и Минск выстроили эффективную модель межгосударственных отношений, в центре которых – строительство Союзного государства. Это поспособствовало решению сложных социально-экономических вопросов, позволив России и Белоруссии формировать условия для устойчивого роста экономики, увеличения товарооборота, координировать внешнюю политику, цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко опровергал слухи о якобы планах поглощения Белоруссии Россией. Политик подчеркивал, что Белоруссия — независимое суверенное государство, а в таких слухах он усматривает попытку разрушить отношения Москвы и Минска.

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