Мишустин рассказал об увеличении производства востребованных вооружений

Российская армия обеспечена всем необходимым

В России максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр проводит очередное заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин напомнил, что потребности Вооруженных Сил в технике значительно возросли. В связи с этим предприняты меры, которые позволяют кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения.

Особое внимание глава кабмина призвал уделить расширению ремонтной базы. С учетом этого было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения.

Также приоритетом остается вопрос материальной и социальной поддержки наших защитников, подчеркнул Мишустин. Необходимое финансирование, за счет которого бойцы получают денежное довольствие и иные выплаты, в бюджете предусмотрено, цитирует премьера пресс-служба правительства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск. Глава ведомства заслушал доклады по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

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