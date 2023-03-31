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Путин призвал создать условия для отказа от враждебной политики к России

15:19
  • пятница
  • 31 марта 2023

Президент провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 марта, в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем обсуждалась обновленная Концепция внешней политики Российской Федерации и другие актуальные вопросы.
Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики

Глава государства отметил, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности.

Путин попросил всех госслужащих и ведомства, имеющие отношение к реализации единого внешнеполитического курса, уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

При этом важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "мы видим вовлеченность НАТО в конфликт, НАТО работает над тем, чтобы превратить локальный конфликт во вселенский". При этом Североатлантический альянс сохраняет враждебную позицию в отношении России, поэтому "мы должны на это отвечать".

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