Россия определила флагманский проект во внешней политике

Президент подписал обновленную Концепцию внешней политики

Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Об этом говорится в новой редакции российской Концепции внешней политики, которую в пятницу, 31 марта, подписал глава государства Владимир Путин.

В документе подчеркивается, что главная цель России в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Что касается отношений с другими государствами, в Концепции подчеркивается, что отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

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