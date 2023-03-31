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Россия определила флагманский проект во внешней политике

15:40
  • пятница
  • 31 марта 2023

Президент подписал обновленную Концепцию внешней политики

Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания. Об этом говорится в новой редакции российской Концепции внешней политики, которую в пятницу, 31 марта, подписал глава государства Владимир Путин.
Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики

В документе подчеркивается, что главная цель России в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. 

Что касается отношений с другими государствами, в Концепции подчеркивается, что отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к России.

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