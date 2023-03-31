Лукашенко напомнил Киеву, что невозможно победить ядерную державу

Мирные инициативы Путин и Лукашенко обсудят в ходе ближайшей двусторонней встречи

Кремль слышал предложение Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине, но для России в этом контексте ничего не меняется, СВО продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не исключил, что Владимир Путин и белорусский лидер обсудят эту инициативу на следующей неделе в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Было очевидно, что в ходе своего ежегодного обращения президент Лукашенко не обойдёт стороной тему спецоперации на Украине. В этом контексте он опять нелицеприятно высказался об украинской власти, назвав её представителей мерзкими. Заявил, что на Белоруссию готовится нападение. Мол, в Польше уже собраны отряды. То есть ситуация усугубляется. И нужно что-то предпринимать, подчеркнул Лукашенко, предложив свой вариант мирного плана.

"Нужно прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск, переброски живой силы и боеприпасов. Мертво, замерли! И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций, обманом, как это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран – все должно пойти в действие, если в очередной раз будет замечен обман и будет замечено хоть малейшее движение через границу в Украину", - заявил Лукашенко.

Однако доверие Киев утратил. Как, впрочем, и Запада, который восемь лет водил Россию за нос, обещая принудить Украину выполнить минские соглашения. А все это время ВСУ усиленно готовились к нападению на Донбасс и Крым. Осознав это, Москва была вынуждена действовать на упреждение, не отказываясь при этом от переговоров. Вот и сейчас в Кремле готовы обсуждать и китайские мирные инициативы, и белорусские. Правда, есть одно "но".

"Они не реализуемы в настоящий момент в связи с нежеланием, точнее, невозможностью украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров. А эти командиры, как мы знаем, сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это подчеркивается усиленными поставками различного вооружения на Украину, включая тяжелую бронетехнику. На подходе, говорят эксперты, и самолёты. Причем, западные, а не советские, что уже передала Польша и Словакия. Премьер-министр этой страны вместе с коллегами из Словении, Хорватии и Молдавии сегодня посетили Киев. По традиции, съездили в Бучу постоять со скорбными лицами. Переговорили с Зеленским, обсудив дальнейшую помощь. Она в перспективе может быть расширена. Причем, не только за счёт западного вооружения. Но и за счёт ввода миротворческого контингента НАТО. Пока эта тема кажется запретной, учитывая опасность последствий данного шага. Впрочем, когда-то так говорили и про западные танки, и высокоточные ракеты, которые у Украины теперь есть.

А тут уже и до ядерного конфликта рукой подать. И украинские власти будут только рады. Зеленский ведь уже предлагал нанести по Москве превентивный ядерный удар. Вот только вряд ли это приведёт к победе Запада. И уж тем более Украины.

"Когда украинцы считают, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу! Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя", - заявил Лукашенко.

По словам пресс-секретаря российского президента, мирные инициативы Путин и Лукашенко обсудят в ходе ближайшей двусторонней встречи. Там же, вероятно, белорусский лидер прозондирует почву о размещении на территории республики стратегического ядерного вооружения. Во всяком случае, по словам Лукашенко, если будет надо, с российским президентом он договорится.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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