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Мишустин: средства для участников СВО должны поступать своевременно

18:15
  • пятница
  • 31 марта 2023

Премьер принял участие в совещании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России

Средства бойцам СВО должны направляться своевременно и в полном объёме. Об этом в пятницу заявил глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил.
Мишустин рассказал об увеличении производства востребованных вооружений

Он дал поручение следить за тем, чтобы выплаты получали все, кому они полагаются. Среди ключевых задач - продолжить возводить фортификационные сооружения на линии размещения российских войск. Также среди приоритетов - расширение ремонтной базы, в том числе для ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы оно быстрее возвращалось в строй.

Ещё один важный вопрос - обеспечение наших воинских подразделений новым снаряжением и амуницией.

"Сейчас потребности Вооружённых Сил в технике значительно возросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию. Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - заявил Мишустин.

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