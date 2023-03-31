Мишустин: средства для участников СВО должны поступать своевременно

Премьер принял участие в совещании координационного совета по обеспечению потребностей ВС России

Средства бойцам СВО должны направляться своевременно и в полном объёме. Об этом в пятницу заявил глава кабмина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил.

Он дал поручение следить за тем, чтобы выплаты получали все, кому они полагаются. Среди ключевых задач - продолжить возводить фортификационные сооружения на линии размещения российских войск. Также среди приоритетов - расширение ремонтной базы, в том числе для ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы оно быстрее возвращалось в строй.

Ещё один важный вопрос - обеспечение наших воинских подразделений новым снаряжением и амуницией.

"Сейчас потребности Вооружённых Сил в технике значительно возросли. Чтобы гарантированно снабжать их всем необходимым, максимально задействованы заводские мощности организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию. Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения", - заявил Мишустин.

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