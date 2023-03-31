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Российским теннисистам разрешили выступать на Уимблдоне

15:21
  • пятница
  • 31 марта 2023

Белорусским тоже

Российских и белорусских теннисистов допустили к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.
Организаторы Уимблдона поставили условие допуска россиян к турниру

Об этом говорится в сообщении всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), передает РИА Новости. 

"В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия", - сообщила пресс-служба AELTC.

В частности, российским и белорусским спортсменам будет запрещено выражать поддержку СВО. До соревнований не допустят игроков, которые получают госфинансирование.

Ранее стало известно, что организаторы турнира Большого шлема в Уимблдоне разработали российским теннисистам кодекс поведения. Только при принятии этого кодекса россияне смогут принять участие в соревнованиях

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