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Армению просят приостановить поставки в Россию молочной продукции

16:03
  • пятница
  • 31 марта 2023

Результаты инспекции неудовлетворительны

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки в Россию молочной продукции.
Россельхознадзор предупредил о рисках биологической безопасности

"Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", - отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

Это связано с тем, что молокоперерабатывающие предприятия Армении используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, в отношении которых Россельхознадзором введены ограничительные меры.

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