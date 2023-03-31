Армению просят приостановить поставки в Россию молочной продукции

Результаты инспекции неудовлетворительны

Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки в Россию молочной продукции.

"Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны", - отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

Это связано с тем, что молокоперерабатывающие предприятия Армении используют сырье, произведенное предприятиями Ирана, в отношении которых Россельхознадзором введены ограничительные меры.

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