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Москвичам рассказали о погоде в первые выходные апреля

15:57
  • пятница
  • 31 марта 2023

Неприятных сюрпризов в День смеха не предвидится

В столичном регионе погода на 1 апреля не преподнесет неприятных сюрпризов, температура воздуха останется выше нормы. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
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В первый день апреля в Москве будет пасмурно, местами пройдут дожди, однако они будут небольшими. Ночью прогнозируется 1-3 градуса тепла, по области — до 5 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью до 5-10 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, в облаках появятся просветы, но без небольших дождей в отдельных районах не обойдется. Ночью — до 4 градусов выше нуля, днем в Москве столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

Метеорологи предупреждают, что на водоемах еще сохраняется лед, но выходить на него опасно, он уже рыхлый и неустойчивый, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в столичном регионе полностью сойдет к апрелю благодаря явлению "дружная весна". Гидрологи понимают под этим сочетание двух факторов: адвекция очень теплых воздушных масс и выпадение осадков. Теплые дожди разрушают снег быстрее, чем теплый воздух.

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