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Минобороны озвучило потери украинских военных за сутки

16:14
  • пятница
  • 31 марта 2023

Вооруженные Силы России продолжают проведение СВО

Минобороны России привело новые данные о ходе спецоперации. Так, на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
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На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск общие потери противника составили до 260 украинских военнослужащих и наемников, сообщает Минобороны на своем Телеграм-канале.

На южно-донецком и запорожском направлениях украинские потери за сутки составили до 35 военных. На херсонском направлении уничтожено до 30 украинских боевиков.

Кроме того, по данным Минобороны, средствами ПВО за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотника.

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