ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

16:21
  • пятница
  • 31 марта 2023

Реконструкция развязки облегчит жизнь тысячам автомобилистов

Реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля улучшит подъезд к торговым комплексам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня готова почти наполовину. Новая развязка обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады (ул. Верхние Поля) в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе", - написал мэр.

В результате реализации данного проекта появятся пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход. Все это облегчит жизнь тысячам автомобилистов и пассажиров городского транспорта, подчеркнул мэр. Кроме того, появится комфортный подъезд к торговым комплексам "Садовод" и "Мега", у которых трафик больше 150 тысяч человек в день.

Всего в Москве до 2024 года будут реконструированы 22 развязки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля
Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.