Собянин рассказал о ходе реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Реконструкция развязки облегчит жизнь тысячам автомобилистов

Реконструкция развязки МКАД с улицей Верхние Поля улучшит подъезд к торговым комплексам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня готова почти наполовину. Новая развязка обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады (ул. Верхние Поля) в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе", - написал мэр.

В результате реализации данного проекта появятся пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход. Все это облегчит жизнь тысячам автомобилистов и пассажиров городского транспорта, подчеркнул мэр. Кроме того, появится комфортный подъезд к торговым комплексам "Садовод" и "Мега", у которых трафик больше 150 тысяч человек в день.

Всего в Москве до 2024 года будут реконструированы 22 развязки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"