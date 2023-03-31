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Лавров рассказал о новой Концепции внешней политики России

17:44
  • пятница
  • 31 марта 2023

США названы главным проводником антироссийской линии

Обновленную концепцию внешней политики России утвердил в пятницу своим указом Владимир Путин. Президент обсудил ее принципы с постоянными членами Совета безопасности страны.
Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики

Как доложил глава МИД России Сергей Лавров, документ развивает внешнеполитические положения Стратегии национальной безопасности, которая была утверждена в 2021-м году и отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки в мире, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции.

"В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости. Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа", - заявил Лавров.

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