ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден отказался высылать российских дипломатов из США

16:41
  • пятница
  • 31 марта 2023

Этого нет в планах

Джо Байден не планирует высылать из США российских дипломатов в ответ на арест в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Сейчас этого нет в планах", - сказал Байден журналистам.

Он также потребовал освободить Гершковича, пишет ТАСС.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. По данным ФСБ, журналист собирал данные о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Действовал он по заданию властей США. В четверг Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест до 29 мая 2023 года.

В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Также издание призвало власти США подумать о высылке российского посла и всех работающих в стране российских журналистов  ответ на арест Гершковича.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.