Байден отказался высылать российских дипломатов из США

Этого нет в планах
Джо Байден не планирует высылать из США российских дипломатов в ответ на арест в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
"Сейчас этого нет в планах", - сказал Байден журналистам.
Он также потребовал освободить Гершковича, пишет ТАСС.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. По данным ФСБ, журналист собирал данные о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Действовал он по заданию властей США. В четверг Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест до 29 мая 2023 года.
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Также издание призвало власти США подумать о высылке российского посла и всех работающих в стране российских журналистов ответ на арест Гершковича.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"