Байден отказался высылать российских дипломатов из США

Этого нет в планах

Джо Байден не планирует высылать из США российских дипломатов в ответ на арест в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Сейчас этого нет в планах", - сказал Байден журналистам.

Он также потребовал освободить Гершковича, пишет ТАСС.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. По данным ФСБ, журналист собирал данные о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Действовал он по заданию властей США. В четверг Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест до 29 мая 2023 года.

В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Также издание призвало власти США подумать о высылке российского посла и всех работающих в стране российских журналистов ответ на арест Гершковича.

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