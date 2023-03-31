Медведев предупредил, что будет с "миротворцами" НАТО на Украине

Они будут законной целью для ВС России, если разместятся на передовой без согласия Москвы с оружием в руках

"Миротворцы" НАТО, которые собираются вступить в конфликт Украине, будут законной целью для российских военных, если разместятся без согласия России и будут угрожать ее безопасности. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

"Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Ввести свои "миротворческие" войска на Украину с автоматами и на танках, в каких-нибудь синих касках с жёлтыми звёздами", - отметил он.

По словам Медведева, так называемые миротворцы НАТО хотят "изрядно нагреть" руки на конфликте, "доведя ситуацию до точки невозврата" и "развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются".

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам", - отметил зампредседателя Совбеза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину. В Кремле заявили, что это потенциально очень опасная тема.

Накануне Дмитрий Медведев отреагировал на петицию с требованием разместить на Украине ядерное оружие, которая появилась на сайте Владимира Зеленского.

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