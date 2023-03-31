Семена Слепакова проверят на предмет дискредитации армии

Шоумену грозит штраф

Полиция начала проверку в отношении шоумена Семена Слепакова. Речь идет о статье о дискредитации Вооруженных сил России.

О начале проверки сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

По данным агентства, проверка началась после того, как Слепаков опубликовал критикующую специальную военную операцию песню.

В свою очередь Life сообщает, что жалобу на шоумена написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин.

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