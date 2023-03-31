Обыденный ужас: США захлестнула волна техногенных катастроф

Число аварий продолжает расти

В США обсуждается Restrict Bill - "Закон об ограничении появления угроз безопасности, создающих риск для информационных и коммуникационных технологий". За сложным названием - прямая угроза пользователям, которые пользуются VPN для просмотра TikTok. Ну, не только TikTok, в принципе для просмотра запрещенных в США сайтов, но, в первую очередь, конечно, это удар по китайской соцсети. Так вот, если после введения запрета американец попробует туда зайти, то сядет на 20 лет в тюрьму и заплатит штраф в 250 тысяч долларов. Американцы уже шутят, что других серьезных проблем в стране не осталось, кроме как борьба с TikTok. Ну а то, что в Штатах что ни неделя - то завод взлетит на воздух, то поезд сойдет с рельсов – это ерунда.

Американцы обожают фильмы-катастрофы, и вот теперь у них нет необходимости ходить в кинотеатры – техногенные катаклизмы ежедневно происходят рядом с их домами. Крушение мостов, железнодорожные аварии, взрывы заводов, выбросы химикатов, а ещё и массовые расстрелы детей в школах – всё это превратилось в обыденный ужас, с котором администрация Белого дома уже, очевидно, не справляется.

"Даже те, кому не нравится искать какие-то взаимосвязи, кто не считает себя конспирологом, начинают сомневаться: что тут происходит? Но никто не может ничего сказать. У администрации Байдена нет ответов! И возможности найти ответы - у них нет данных. Странно - ведь администрация следит за многими событиями", - говорит ведущий Fox News Такер Карлсон.

Администрация Байдена действительно следит за многими событиями – но только не в США, а за океаном. Именно поэтому уже не в шутку, а на полном серьёзе рядовые американцы предлагают на флагах своих штатов написать - Украина или Киев, чтобы хоть как-то привлечь внимание президента к внутренним проблемам страны. А иначе просто не выжить. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли даже сравнила Америку с грузовиком, которым вообще никто не управляет.

И ведь действительно, только президент в глубокой коме может не замечать, что его страна погрузилась в техногенный ад. Так, 15 марта грузовой поезд сошел с рельсов в штате Аризона, 23 марта – в штате Массачусетс, 26 марта - в Северной Дакоте, 27 марта – в Калифорнии, а 30 марта - в штате Миннесота. И во всех случаях грузовые поезда перевозили опасные материалы, которые способны по-настоящему навредить климату Америки. Например, жителей городка Реймонд в Миннесоте пришлось экстренно эвакуировать, потому что при крушении поезда загорелись этанол и кукурузный сироп. При этом руководство страны предпочло соблюдать максимальную дистанцию – на место аварии никто не прибыл. Лишь министр транспорта записал видеообращение, в котором попросил народ соблюдать инструкции местных чиновников.

Единственное, что американские политики делают идеально, это врут. Во-первых, аварий меньше не становится, и 2023 год уже претендует занять первое место в рейтинге железнодорожных катастроф за всю историю США, во-вторых, Байден лично запретил забастовку железнодорожных рабочих, на которых последнее время частные компании пытаются экономить, и, в-третьих, проблема с поездами назревала давно, именно поэтому Байден во время предвыборной гонки, и каждый раз выступая в конгрессе, практически клялся провести такую реформу инфраструктуры, которая позволит Америке обогнать аж экономику Китая. Для реализации масштабного плана Джо даже выбивал у конгресса триллион долларов. Но спустя два года ничего не изменилось, да и к тому же больше месяца назад после железнодорожной аварии в штате Огайо, которую эксперты назвали вторым Чернобылем, Байден опять обещал навести на железных дорогах порядок – на деле же всё, что у него получилось, это переложить ответственность на частные транспортные компании. Байден даже не выделил компенсацию городку Восточная Палестина, больше всего пострадавшему от аварии.

"Это была пощечина. Байдену до нас нет дела. Он может отправлять каких угодно экспертов, но я знаю, что он на Украине раздаёт миллионы долларов, а нам – ничего", - говорит мэр Восточной Палестины Трент Конавэй.

Кстати, администрация Байдена и подконтрольные СМИ вообще стараются на катастрофах не заострять внимание. Напротив, пытаются делать вид, что техногенные аварии никак не влияют на будни людей. Так, 24 марта после взрыва на химзаводе в Филадельфии в реку попало 30 тонн водорастворимого полимера, который используется при производстве латекса, но власти города до сих пор утверждают, что на воде из-под крана это никаких не отразится. Правда, американцы своим властям уже не верят и поэтому скупили всю бутилированную воду. Пытаются не нагнетать панику и вокруг взрыва на шоколадной фабрике в Пенсильвании. 25 марта, по предварительным данным, из-за взрыва газовой трубы одно здание обрушилось полностью, а соседнее частично – семь человек погибли, и есть без вести пропавшие.

Увы, но рядовым работягам настоящую причину взрыва точно не сообщат. Потому что катастрофы на заводах тоже стали новой нормальностью для США. Только в феврале горели химический завод в штате Иллинойс, заводы по переработке мусора и по производству пластикатовых изделий во Флориде, погрузочный терминал в Оклахоме и завод по производству металла и красок в Огайо. И что самое страшное, все эти предприятия – химические. Интересно и то, что ранее в Америке с такой же регулярностью горели предприятия пищевой промышленности.

При этом администрация Байдена никаких параллелей искать не пыталась. Не проводились расследования, экстренные совещания. И лишь журналисты пришли к выводу, что все катастрофы не были случайными.

"Прошлой весной, в марте, в ходе пресс-конференции в Брюсселе Джо Байден объяснил, что санкции, которые он вводит против России, хотя и являются морально необходимыми, также приведут к дефициту продовольствия во всём мире, в том числе здесь, в США. "И он будет реальным", — заявил он. Мы оставим этот эпизод на ваше усмотрение. Мы не можем знать, о чём думал Джо Байден, если вообще думал, когда произносил эти слова в Брюсселе. Но мы знаем, что произошло потом", - отметил Такер Карлсон.

Что в голове у Байдена – загадка для всех, но то, что с его головой не всё в порядке, это ни для кого не секрет. Очередным доказательством стало выступление американского президента после массового расстрела в частной школе в Нэшвилле. Трое взрослых и трое детей погибли, и Байден нашёл способ выразить соболезнование:

"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так!"

Ну, в общем, если Байден веселится после расстрела детей озлобленным трансгендером, то ожидать от такого президента переживаний о развале инфраструктуры страны точно не стоит. Зато теперь можно ответить на вопрос, способен ли Байден волноваться о судьбах других стран, если его не беспокоит даже очевидный крах Америки.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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