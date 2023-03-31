Политика в спорте: как в России отреагировали на решение МОК

МОК под давлением выставил политические требования

Спорт - более не мир. Западные спортивные функционеры окончательно определились со своей позицией, и на неделе глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил: МОК оставляет в силе рекомендацию по запрету на проведение международных соревнований на территории России. Команда из России не может рассматриваться в качестве участников международных соревнований. Впрочем, запад не был бы западом, если бы не оставил лазейку.

На пресс-конференции, которую на этой неделе провели в Международном олимпийском комитете, глава МОК Томас Бах явно пытался усидеть на двух стульях. С одной стороны, он признал: отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований стало ошибкой. И неплохо было бы вернуть наших атлетов на мировую арену. Но с другой стороны - арбитры МОК боятся удалить политику за пределы спортивного поля, где в нападении играет команда Запада. Вместо этого выдвигаются жёсткие условия российским и белорусским спортсменам для возврата в игру.

"Спортсмены с российскими или белорусскими паспортами должны выступать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Во-вторых, сборные команды спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований. Никаких флагов, гимнов, отличительных цветов или любых других опознавательных знаков этих стран не должно демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии", - заявил Бах.

МОК в своих фильтрационных намерениях превзошел все свои предыдущие инициативы. Наших спортсменов, по сути, заставляют встать на колени с нейтральным флагом. И даже так участвовать можно будет только в индивидуальном качестве. Команды не допустят, включая эстафеты.

Но и это ещё не всё. МОК согласен принять только тех, кто не занимался поддержкой специальной операции на Украине. Также запрещается возвращение атлетов, которые связаны с вооружёнными силами и другими клубами, выступают под эгидой силовых структур.

В российском обществе всё это восприняли с негодованием. Ведь все, кто знаком с нашим спортом, понимают, что такое ЦСКА или Динамо. Их спортсмены без разбора, только за сам факт причастия к клубам, попадают в бан. А это и лучшие в мире биатлонисты, и лыжники, и фигуристы. Простой пример - на Олимпиаде в Токио представители ЦСКА завоевали 45 медалей, это больше половины от всех полученных тогда наград страны. В Олимпийском комитете России выступили с критической оценкой позиции МОК.

"Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на "допустимых" и "остальных" уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом", - заявил Станислав Поздняков.

МОК, по сути, провоцирует спортсменов на то, чтобы ради продолжения поездки на международные соревнования они разрывали свои связи со структурами российского спорта, увольнялись с военной службы и по факту выступали с осуждением собственной страны. Реакция в российском спортивном сообществе уже последовала.

"Это предательство не только по отношению к стране. Но и к тем ребятам, с которыми ты вместе тренировался. Получается, что кто-то едет, а кто-то не едет. И вот этот момент несет серьезный раскол внутри каждой федерации. И вот этого они и добиваются, к сожалению. Вопрос – ехать уже всем или, возможно, уже никому. Потому что иначе это будет огромный раскол и в обществе, и в команде, и между спортсменами", - рассказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

И подобные опасения не то чтобы не беспочвенны. К примеру, в Союзе биатлонистов России заявили, что их спортсмены могут пойти на увольнение из силовых структур в том случае, если это будет их единственным препятствием для участия в международных соревнованиях. Но верится в это с трудом. МОК перекладывает ответственность на спортивные федерации. Наших спортсменов под микроскопом будут разглядывать некие комиссии, читать их интервью, не сказал ли атлет что-то в поддержку своей страны. Ещё один вопрос: не заставят ли приехавших на соревнования из России уже за границей подписать какие-нибудь заявления. Это уже предлагает Польша. Ярко на происходящее отреагировала российская лыжница Вероника Степанова.

"А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений".

Разделяет сказанное и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян: "На самом деле, верю, что никто не будет поддаваться этим рекомендациям. У нас всех есть ценности. Да, мой клуб "Динамо" представляет силовые структуры. Вся команда вокруг меня — нечто ценное и важное для меня. Это строилось годами. Для меня ценно, что я представляю "Динамо".

Тем более, есть примеры, как западные политики использовали, а затем выбрасывали наших спортсменов. Летом 2021 года белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала одной из главных звезд Олимпиады в Токио. Не благодаря своим спортивным завоеваниям, а потому что прямо из олимпийской деревни сбежала в Польшу. Сегодня о ней уже все забыли. Недавно девушка пожаловалась на нервный срыв, на топовые соревнования её не допускают. Она ест конфеты и проявляет активность в соцсетях, а не на дорожке.

Если до специальной военной операции западные страны использовали допинговый скандал, чтобы выбивать конкурентов, то сейчас МОК под давлением выставил уже политические требования. И оттого нелепо выглядят попытки организации оправдаться тем, что на самом деле всё делается ради безопасности на соревнованиях. Якобы на российских атлетов могут напасть и поэтому их ранее не допускали, а теперь лишают государственной символики. Вот только в чём виноват российский спортсмен - ведь нападают на него, а он сам никому не угрожает.

"Решения Исполкома МОК являются не более чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН", - отметил Станислав Поздняков.

Показателен опыт Международной ассоциации бокса. Там российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям. И выступают они там со своим флагом и гимном. Так выглядит спорт без политики - атлеты из разных стран состязаются в равных условиях.

Резкое заявление ОКР можно расценить как попытку надавить на МОК, чтобы те убрали свои ограничения во всех видах спорта. Но на самом деле очень мало надежды, что всё будет как раньше. Ряд западных стран обещает бойкотировать международные соревнования, если там появятся российские спортсмены. Датская федерация фехтования в ближайшие годы не будет проводить международные турниры из-за того, что на них могут приехать участники из нашей страны. А поляки пообещали не пускать россиян на территорию своего государства.

"Пригласим ли мы россиян на Европейские игры в Польше? Конечно, нет. И это то, о чем мы договорились с Европейским олимпийским комитетом с самого начала. Это было наше твердое условие. Мы пригласим тех, кто соответствует нашим условиям", - говорит министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Это ультиматум. Нам могут дать возможность выступать, только если Россия и её спортсмены выполнят унизительные условия. Никто не собирается соревноваться на спортивных аренах. Либо мы это принимаем и прогибаемся под таких, как польский министр Бортничук, либо вспоминаем, кто такой Пьер де Кубертен. Спортивная, да и обычная честь дороже денег, и у российского государства есть все ресурсы, чтобы поддержать своих атлетов. Ведь рано или поздно Россия вернётся на Олимпиаду и в целом в большой спорт. Но сделать мы это должны на своих условиях, которые прописаны в Олимпийской хартии. На равных со всеми - и, конечно, со своим флагом и своим гимном.

Пётр Вершинин, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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