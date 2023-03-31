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Захарова назвала реакцию США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

18:40
  • пятница
  • 31 марта 2023

Корреспондент был задержан в Екатеринбурге

Со стороны Вашингтона нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом WSJ Эваном Гершковичем, арестованным в России. Об этом в пятницу в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кремль объяснил отсутствие деталей о задержании Гершковича

Она также назвала саморазоблачением реакцию США на арест американского корреспондента. "Это саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Эван Гершкович — корреспондент московского бюро Wall Street Journal, он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. 30 марта Лефортовский суд арестовал американца по делу о шпионаже.

Ранее Захарова отмечала, что это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются для прикрытия другого рода деятельности.

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