Захарова назвала реакцию США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

Корреспондент был задержан в Екатеринбурге

Со стороны Вашингтона нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом WSJ Эваном Гершковичем, арестованным в России. Об этом в пятницу в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также назвала саморазоблачением реакцию США на арест американского корреспондента. "Это саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Эван Гершкович — корреспондент московского бюро Wall Street Journal, он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. 30 марта Лефортовский суд арестовал американца по делу о шпионаже.

Ранее Захарова отмечала, что это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются для прикрытия другого рода деятельности.

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