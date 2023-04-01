За сутки в России госпитализировано 1164 больных коронавирусом

Заразились ковидом 9946 человек

За сутки в России госпитализировано 1 164 больных коронавирусом, всего зафиксировано 9 946 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 646 535 человек с COVID-19, умер 397 281 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 124 человека, зарегистрировано 1 302 новых больных, всего в столице 3 478 915 инфицированных, скончались 48 465 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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