В России госпитализированы с коронавирусом ещё 589 человек

Скончался 31 пациент

За сутки в России госпитализировано 589 больных коронавирусом, всего зафиксирован 9 591 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 33 656 126 человек с COVID-19, умерло 397 312 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 99 человек, зарегистрировано 1 358 новых больных, всего в столице 3 480 273 инфицированных, скончались 48 472 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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