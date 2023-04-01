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Названы имена новых героев спецоперации

11:05
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Отличились подполковник Лебедев и сержант Джаппаров

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Подполковник Игорь Лебедев вместе с подчинёнными доставлял всё необходимое нашим подразделениям на линию боевого соприкосновения. В это время радикалы нанесли удар ракетой "Точка-У".

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Лебедев, рискуя собственной жизнью, предотвратил взрыв загоревшегося после обстрела автомобиля с боеприпасами, чем спас от гибели военнослужащих и технику, сообщает "ТВ Центр".

Командир боевой машины пехоты, сержант Равшан Джаппаров прицельным огнём уничтожил две единицы вражеской бронетехники и пять националистов. А когда БМП Равшана получила повреждение, он с экипажем оперативно провёл ремонт и снова вступил в бой. Противнику был нанесён существенный урон.

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