Названы имена новых героев спецоперации

Отличились подполковник Лебедев и сержант Джаппаров

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Подполковник Игорь Лебедев вместе с подчинёнными доставлял всё необходимое нашим подразделениям на линию боевого соприкосновения. В это время радикалы нанесли удар ракетой "Точка-У".

Лебедев, рискуя собственной жизнью, предотвратил взрыв загоревшегося после обстрела автомобиля с боеприпасами, чем спас от гибели военнослужащих и технику, сообщает "ТВ Центр".

Командир боевой машины пехоты, сержант Равшан Джаппаров прицельным огнём уничтожил две единицы вражеской бронетехники и пять националистов. А когда БМП Равшана получила повреждение, он с экипажем оперативно провёл ремонт и снова вступил в бой. Противнику был нанесён существенный урон.

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