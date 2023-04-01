Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Увеличатся социальные выплаты и пособия

С 1 апреля россиян ждёт целый ряд нововведений в различных сферах жизни. Социальные пенсии проиндексируют на 3,3%, это второй этап повышения. Во время первого подобные выплаты выросли на 10%. Нынешние изменения коснутся почти четырёх миллионов человек.

Увеличатся пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет. Социальная поддержка будет оказана семьям, чей среднемесячный доход на каждого члена ниже прожиточного минимума в регионе. Подавать заявление на перерасчёт детских пособий родителям можно уже сегодня.

В апреле начнёт действовать третий этап программы туристического кешбэка. На эти цели выделено два миллиарда рублей. Путешественники смогут вернуть до 20% стоимости тура по России. Обязательным требованием остаётся оплата путевки картами "Мир" до июня 2023 года, сообщает "ТВ Центр".

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