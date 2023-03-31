Небензя: в Европе может находиться до 150 единиц тактического ядерного оружия США

США не ответили на вопрос Небензи в Совбезе ООН о размещении ядерного оружия в Европе

В рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Причем модернизация как этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии (цитата по ТАСС).

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза не ответил на вопрос Небензи о размещении ядерного оружия в Европе.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В МИД Белоруссии заявили, что размещение на территории страны ядерных боеприпасов не противоречат международному праву, в частности, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

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