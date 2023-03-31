В Совете Федерации дали разъяснение по поводу электронных повесток

Повестки должны вручаться лично, под роспись

В российском законодательстве электронный способ вызова в военкомат в настоящее время не предусмотрен. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, повестки должны вручаться под роспись.

"Электронный способ вызова в военкомат в российском законодательстве не определен. Согласно статье 26 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись", - заявил Бондарев агентству ТАСС.

Он добавил, что ответственность предусмотрена только за неявку в военкомат при вызове повесткой. Оповещения, которые военкоматы могли разослать в электронном виде, не являются повестками, подчеркнул Бондарев.

Ранее начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что при подготовке к весеннему призыву, который начнется в России 1 апреля, оповещение граждан впервые проводится в электронном виде. В случае отсутствия технической возможно будут вручаться обычные повестки, сказал он.

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