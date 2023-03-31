В украинских аптеках образовались огромные очереди

Причина - в новых правилах покупки лекарств

В украинских аптеках - ажиотаж и большие очереди, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что жители массово покупают лекарства, которые с 1 апреля будут отпускаться только по электронному рецепту.

По данным СМИ, активнее всего украинцы приобретают обезболивающие.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики к 2030 году.

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