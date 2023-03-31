Минцифры прояснило ситуацию с удалением аккаунта на "Госуслугах"

Удалить учетную запись теперь можно только при посещении МФЦ

В Минцифры России разъяснили, почему исчезла функция удаления учетной записи с портала госуслуг. Свой комментарий министерство дало в Телеграм-канале.

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале", - отметили ведомстве.

Там подчеркнули, что удалить учетную запись сейчас можно только при посещении МФЦ.

"Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии", - заявили в ведомстве.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в российском законодательстве электронный способ вызова в военкомат в настоящее время не предусмотрен.

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