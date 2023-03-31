На трассе М-12 планируют запустить беспилотные грузоперевозки

В планах масштабировать опыт на весь костяк транспортных коридоров

В ближайшее время в рамках экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева" поедут первые грузовики, а затем начнутся полноценные беспилотные грузоперевозки. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

Министр анонсировал запуск беспилотных грузоперевозок на трассе М-12 Москва - Казань. "Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь - трассу М-12", - сказал он (цитата по ТАСС).

Запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 запланирован на конец июня.

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