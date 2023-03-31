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Минюст включил Макса Покровского в список иноагентов

21:20
  • пятница
  • 31 марта 2023

А также объединения "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и "Настоящая Россия"

Минюст в пятницу вечером обновил список иностранных агентов. В него попал лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский и депутат из Новосибирска Сергей Бойко.

Как заявили в ведомстве, Покровский открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для нее, негативно высказывался в адрес россиян и активно взаимодействовал с иностранными структурами.

Бойко "дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью". В настоящее время он проживает за пределами страны.

Также в список иностранных агентов попал журналист Ростислав Чентемиров. Он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, иноагентами признаны проект "Теплица социальных технологий", объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

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Максим Покровский
Максим Покровский
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