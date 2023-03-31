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В МИД Украины признали, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления

21:44
  • пятница
  • 31 марта 2023

По словам Мельника, поставок с Запада не хватает

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник посетовал на то, что у Киева не хватает танков для контрнаступления. По его словам, Украина еще долгое время будет "неспособна добиться решающего преимущества на поле боя".
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"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков", - заявил Мельник (цитата по РИА Новости).

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению и призывает западных партнеров усилить военную помощь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Политик назвал обстановку на востоке страны тяжелой и снова попросил у Запада оружие.

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