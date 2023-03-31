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В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok

22:14
  • пятница
  • 31 марта 2023

Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования

Устанавливать приложение TikTok на служебные устройства запретили в НАТО. Как заявил высокопоставленный чиновник альянса, кибербезопасность является главным приоритетом для организации.
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"НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - заявил чиновник (цитата по ТАСС).

Ранее устанавливать приложение TikTok на служебные устройства запретили сотрудникам Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Международная версия TikTok - сервиса для размещения коротких видеороликов - была запущена в августе 2018 года.

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