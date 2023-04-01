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Несколько мощных торнадо обрушились на Арканзас

12:20
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Есть погибшие

Сразу несколько мощных торнадо обрушились на американский штат Арканзас. Жертвами стали, как минимум, три человека. Ещё 50 госпитализированы, состояние пятерых оценивается как критическое.

В эпицентре стихии -  городе Литл-Рок - пострадали не менее 600 жителей. Машин скорой помощи не хватало, раненых эвакуировали полицейские.

Штормовой ветер сносил крыши домов, переворачивал автомобили, рвал линии электропередачи. Около 70 тысяч потребителей остались без света. Губернатор штата ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

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