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Испанию охватили лесные пожары

12:05
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Местных жителей эвакуируют с северо-запада страны

В Испании раньше срока начался сезон лесных пожаров. Северо-запад страны охвачен огнём.  Там зафиксированы 120 очагов возгорания.

Ближайшие к зоне бедствия населённые пункты покинули 400 человек, движение по многим трассам перекрыто. В тушении лесных пожаров задействована армия.

Власти не исключают, что причиной многочисленных возгораний могли стать поджоги, идёт поиск виновных, сообщает "ТВ Центр".

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