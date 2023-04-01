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В Приморье начались работы по защите от весеннего половодья

12:54
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Идёт укрепление берегов рек

В Приморском крае для защиты населённых пунктов от весеннего половодья строят дамбы, а ещё расчищают русло рек, чтобы дополнительно снизить риск заторов, сообщает "ТВ Центр".
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Бригады работают в ускоренном темпе. Успеть очистить главную реку Чугуевского округа нужно до того, как она станет полноводной. С каждым тёплым днем водная артерия набирает силу. За сутки уровень воды поднимается на 20-30 сантиметров.

Масштабная генеральная уборка проходит после осеннего тайфуна "Хиннамнор". Деревья, камни, песок, мусор – всё, что мощное течение сносило на своем пути, осталось в реке. Специалистам нужно освободить ей дорогу.

К расчистке приступают ещё зимой. Когда реки по большей части во льду, а уровень воды небольшой. В это время техника, конечно, не застревает в грязи. Но выбирать замёрзшие каменные наносы всё же непросто.

С прошлого года в Приморье уже очистили 117 водных объектов общей протяженностью более ста километров. Кроме того, чтобы защитить населённые пункты от паводка и наводнений, сразу в нескольких районах края строят защитные дамбы.

Весеннее половодье уже дало о себе знать. В посёлке Берёзовка течением оттаявшей реки смыло временную переправу. Работы по восстановлению уже начались. Но пока выехать из населенного пункта можно только на тяжёлой технике.

В этом году реки начали освобождаться ото льда почти на две недели раньше, чем обычно. В северных районах жители еще любуются силой ледохода. Огромные глыбы трескаются и гудят. За мощью ледохода реки Уссури наблюдают сейчас и в Китае. Это артерия - одна из водных границ двух государств.
Уровень воды в реках Приморья, по оценкам специалистов, сейчас повышен. Но пока опасных гидрологических явлений не ожидается.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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