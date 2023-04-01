Регионы России переживают пик паводка

В 30 субъектах работают спасатели МЧС

34 российских региона находятся в зоне паводка, сообщили сегодня в МЧС. Подтоплены десятки домов и тысячи приусадебных участков, размыты дороги.

В Брянской области спасатели привозят в затопленные посёлки продукты и лекарства. На случай эвакуации подготовлены пункты временного размещения.

В Тульской и Нижегородской областях откачивают воду с придомовых территорий. Через разлившиеся реки организованы переправы, перевозят не только людей, но и транспортные средства, в том числе машины скорой помощи.

В Новгородской области режим повышенной готовности введён в шести районах. Уровень воды в нескольких реках приближается к критическим отметкам. Мониторинг обстановки ведут с воздуха. Чтобы предотвратить заторы, проводят подрывы льда, сообщает "ТВ Центр".

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