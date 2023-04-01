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Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

13:03
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Монастырь подал судебный иск

Украинские силовики начинают зачистки среди духовенства Киево-Печерской лавры. Утром наместника монастыря митрополита Павла не пустили на богослужение. Ему вручили повестку на допрос, а в помещении, где он проживает, проводят обыск.
Прихожане не пускают чиновников в Киево-Печерскую лавру

Сейчас он помещён под домашний арест. По словам архиерея, его обвиняют в сотрудничестве с Россией, разжигании межрелигиозной розни и угрозах в адрес президента Зеленского.

В лавре, пока есть такая возможность, е прекращаются службы. Утром литургию совершил предстоятель Украинской церкви митрополит Онуфрий. В обители круглосуточно находятся сотни верующих, которые опасаются захвата храмов.

Монастырь подал судебный иск на организаторов провокаций, которые призывают к массовым беспорядкам и насилию по отношению к церковнослужителям, сообщает "ТВ Центр".

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