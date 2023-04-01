США готовят новый пакет военной помощи Украине

О нём объявят 3 апреля

США уже в понедельник, 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным агентства, на эти цели выделено более двух с половиной миллиардов долларов. Список вооружений сейчас утверждается. Вероятнее всего, Киев получит авиационные боеприпасы, снаряды для зенитных ракетных комплексов, танковые боекомплекты, радиолокационные станции воздушного наблюдения, бензовозы и машины для эвакуации повреждённой бронетехники.

А вот возможности военных поставок со стороны ЕС почти исчерпаны. Глава оборонного ведомства Германии сообщил: европейские страны НАТО не смогут предоставить Киеву большее количество танков, чем уже было согласовано.

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