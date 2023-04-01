В Артёмовске уничтожен ангар с бронетехникой ВСУ

Освобождение города продолжается

В Марьинке российским подразделениям после нескольких месяцев боёв удалось выбить националистов из здания администрации. И, что не менее важно, взяты под огневой контроль улицы и перекрестки в радиусе полукилометра.

В Артёмовске уничтожен вражеский ангар с бронетехникой. Сейчас штурмовые группы наступают на занятый боевиками комплекс административных зданий в центре города. Постепенно оборона ВСУ в этом районе рассыпается, в первую очередь, из-за высоких потерь. Наши бойцы уничтожают бронетехнику и вооружения, поставленные нацистам странами НАТО.

За окраиной Артёмовска спецназ, при поддержке артиллерии и авиации, давит на фланги националистов в Ивановском, Хромово, Богдановке. И здесь количество убитых и раненых исчисляется сотнями. Только безвозвратные потери ВСУ за последние сутки превысили 240 человек.

На сватовском участке в ЛНР наши десантники при поддержке артиллеристов захватили опорный пункт ВСУ. Под непрерывным огнем реактивных установок и самоходных миномётов позиции боевиков в Авдеевке и Херсоне.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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