Собянин: Городские службы приступили к генеральной уборке Москвы

Майские праздники столица встретит чистой и обновлённой

Традиционный месячник весеннего благоустройства начался в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с наступлением устойчивого тепла коммунальные службы помоют тоннели, мосты, путепроводы и фонтаны. Будут приведены в порядок городские общественные пространства и дворовые территории.

Также большая уборка пройдёт в жилом секторе и на объектах транспортной инфраструктуры. Предстоит помыть более тысячи памятников и объектов монументального искусства. Также пройдут работы по озеленению и цветочному оформлению города.

Майские праздники столица встретит чистой и обновлённой, пообещал Собянин.

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