Шойгу провёл совещание по обеспечению войск боеприпасами

Министр прибыл в штаб СВО

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в штаб объединённой группировки российских войск. Он заслушал доклады о текущей обстановке и обсудил тему обеспечения войск боеприпасами, сообщает "ТВ Центр".

Шойгу подчеркнул, что этот вопрос находится на постоянном контроле правительства и Министерства обороны и отметил, что объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Теперь принимаются меры по их наращиванию.

Министр также рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа на профильных предприятиях. "За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции", - отметил глава военного ведомства.

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