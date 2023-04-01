Сроком на три месяца

С 1 апреля Россия стала председателем Совета безопасности ООН. В течение месяца наша страна будет формировать повестку главного органа организации, сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что основными темами станут формирование эффективного многополярного миропорядка, риски при экспорте вооружений и ближневосточное урегулирование. Заседания по Украине Москва пока созывать не намерена.

Накануне наш постпред Василий Небензя чётко обозначил позицию России, подчеркнув, что мир на Украине давно бы наступил, если бы Запад не накачивал вооружениями киевский режим. А размещение в Европе американского ядерного оружия провоцирует Москву на ответные шаги.

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