Собянин подвёл итоги двух месяцев работы флагманского центра больницы имени Вересаева

Он работает по новому стандарту оказания экстренной помощи

За первые два месяца работы флагманский центр имени Вересаева принял более 10 тысяч пациентов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что чаще всего причинами экстренной госпитализации становились сердечно-сосудистые заболевания и различные травмы.

Сейчас центр имени Вересаева работает по новому стандарту оказания экстренной помощи. Пациенты распределяются по зонам в зависимости от состояния, работа построена по принципу "врач - к пациенту", функционирует уникальная гибридная операционная.

Врачи в центре разгружены от решения всех немедицинских вопросов. Для этого есть администраторы и социальные координатор. Всё это позволяет врачам проводить сложнейшие операции и спасать жизни людей, отметил Собянин.

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