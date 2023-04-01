ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Курской области

Повреждены несколько зданий

ВСУ в ночь на субботу сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

По его информации, никто не пострадал, но осколками повреждены окна и фасады расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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