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ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Курской области

14:21
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Повреждены несколько зданий

ВСУ в ночь на субботу сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли приграничные сёла в Курской области
ВСУ обстреляли посёлок под Курском

По его информации, никто не пострадал, но осколками повреждены окна и фасады расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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