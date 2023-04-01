На юге Москвы возводят большой храмовый комплекс

На стройке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юге Москвы. Там, в районе Зябликово идёт строительство большого храмового комплекса в честь Похвалы Пресвятой Богородицы.

Его возводят в традициях псковской архитектуры. Храм рассчитан на 600 человек. Здание церкви объединено с приходскими помещениями и звонницей. Сейчас там прокладывают внутренние коммуникации, сообщает "ТВ Центр".

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