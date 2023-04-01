Шойгу вручил награды участникам спецоперации

Они - настоящие герои

Министр обороны Сергей Шойгу вручил военнослужащим государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", сообщает "ТВ Центр".

Так, командир мотострелковой роты Николай Ткач со своим подразделением три дня под вражеским огнём удерживал рубеж. А затем сумел продвинуться вглубь обороны противника и взять в плен десять националистов.

Александр Панасюк со своей группой захватил стратегически важную высоту. В числе награждённых также женщины - бойцы медицинской службы.

"Вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние. Знаю и уверен, что и дальше вы будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной и перед её народом", - обратился к военным Шойгу.

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