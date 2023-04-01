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Шойгу вручил награды участникам спецоперации

15:12
  • суббота
  • 01 апреля 2023

Они - настоящие герои

Министр обороны Сергей Шойгу вручил военнослужащим государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", сообщает "ТВ Центр".  
Шойгу провёл совещание по обеспечению войск боеприпасами

Так, командир мотострелковой роты Николай Ткач со своим подразделением три дня под вражеским огнём удерживал рубеж. А затем сумел продвинуться вглубь обороны противника и взять в плен десять националистов.

Александр Панасюк со своей группой захватил стратегически важную высоту. В числе награждённых также женщины - бойцы медицинской службы.

"Вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние. Знаю и уверен, что и дальше вы будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной и перед её народом", - обратился к военным Шойгу.

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Сергей Шойгу во время вручения военнослужащим государственные награды
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