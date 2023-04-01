Собянин: Более 10% всех поездок по БКЛ метро приходится на пассажиров, пересевших с личного транспорта на метро

Новая линия набирает популярность

За месяц работы Большой кольцевой линии по ней проехало более 26 миллионов пассажиров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что более 10% поездок - это новые пассажиры, которые пересели с личного транспорта на метро. Сегодня их уже 80 тысяч человек.

"Уверен, с каждым днём это число будет только расти, потому что метро - быстрее, дешевле и надёжнее", - написал Собянин.

По его словам, пересадки на БКЛ помогли разгрузить до 17% МЦК и до 25% - Кольцевую линию. Свободнее стало на юге Люблинско-Дмитровской линии и на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской.

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